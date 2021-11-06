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"Kapı kapı dolaşıp helallik aldı..." Aldatıldığından şüphelenip arkadaşını vurdu, eşini arayıp "sıra sende" dedi

İHA
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Giriş: 06.11.2021 09:32
Konya'da dini nikahlı eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü yakın arkadaşını alıkoyup işkence yaptıktan sonra bacaklarından göğsünden ve kafasından vurarak ağır yaralayan şahıs, görüntülü aradığı dini nikahlı eşini de 'sıra' sende diyerek tehdit etti. Şüpheli şahsın, kapı kapı dolaşıp komşularıyla vedalaşıp "helallik" aldıktan sonra arkadaşını vurduğu öğrenildi. Olay, geçtiğimiz merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce cezaevinden çıkan Yıldıray T. (21), bir süre sonra kendisine soğuk davrandığını belirttiği dini nikahlı eşi B.B. (18) ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmaların artması üzerine B.B., evinden ayrılıp babasının evine gitti. Yıldıray T., dini nikahlı eşinin kendisini en yakın arkadaşı Burak M. ile aldattığından şüphelenerek, arkadaşını evinden alıp kendi evine götürdü.

"Burak'ı vurdum sıra sende"

Yıldıray T., darp ederek konuşturmak istediği arkadaşı Burak M.'ye sabahtan akşama kadar işkence yaptı. Akşam saatlerinde bayıltana kadar darp eden Yıldıray T., bu sırada dışarıya çıkarak kapı kapı dolaşıp komşularına "Hakkınızı helal" edin dedikten sonra eve tekrar dönüp arkadaşı Burak M.'yi bacaklarından, göğsünden ve kafasından silahla vurdu. Öldüğünü düşündüğü arkadaşı Burak M.'ye de "Sen de hakkını helal" dediği öne sürülen Yıldıray T., daha sonra görüntülü olarak dini nikahlı eşini arayarak, "Burak'ı vurdum sıra sende" diyerek tehditler savurup olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Evde yapılan incelemede hayatta olduğu anlaşılan Burak M., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burak Mutlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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