19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kapalıçarşı yağmura teslim oldu! Elektrik tesisatına kaçan su büyük panik yaşattı | VİDEO

Kapalıçarşı yağmura teslim oldu! Elektrik tesisatına kaçan su büyük panik yaşattı | VİDEO

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2020 15:43
Güncelleme:19.06.2020 15:49
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış tarihi Kapalıçarşı'da su baskınlarına neden oldu. Elektrik tesisatına kaçan su nedeniyle ufak çaplı patlama yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da aniden bastıran şiddetli sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Fatih çevresinde etkili olan yağmur nedeniyle tarihi Kapalıçarşı'da su baskınları oluştu.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Esnaf ve çalışanlar çarşıya dolan suları tahliye etmeye çalıştı. Bu sırada elektrik tesisatına giren sular nedeniyle ufak çaplı bir patlama da yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kapalıçarşı yağmura teslim oldu!
Kapalıçarşı yağmura teslim oldu!
Bu kare pahalıya patladı!
Bu kare pahalıya patladı!
Ehliyet pasaport ve kredi kartı! Hep bir arada...
Ehliyet pasaport ve kredi kartı! Hep bir arada...
O görüntünün yürek sızlatan hikayesi
O görüntünün yürek sızlatan hikayesi
O son bakışı anlattı!
O son bakışı anlattı!
İstanbul'da sağanak çilesi!
İstanbul'da sağanak çilesi!
Şiddetli yağış ulaşımı vurdu!
Şiddetli yağış ulaşımı vurdu!
İğrenç olay! Polis linçten kurtardı
İğrenç olay! Polis linçten kurtardı
Küçüksu deresi yok oluyor
Küçüksu deresi yok oluyor
İBB'nin başvurusu reddedildi
İBB'nin başvurusu reddedildi
Korona bölgesel amatöre sıçradı
Korona bölgesel amatöre sıçradı
Bakanlık duyurdu! Parola: Ara-bul-yok et
Bakanlık duyurdu! Parola: Ara-bul-yok et
Daha Fazla Video Göster