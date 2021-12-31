Kapalı Çarşı'da garip hırsızlık... Tezgahtakilerle yetinmediler, mankeni bile soydular

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kapalı Çarşıya dadanan küçük yaştaki hırsızlar, işyerlerinin önünde üzeri branda ile kapatılan tezgahlarda bulunan kıyafetleri adeta talan etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hepsi küçük yaşta 4-5 kişilik grup, tezgahlarla yetinmeyip mankenin üzerindeki kıyafeti de çıkarıp çaldıkları kayda girdi. Malları çalınan işyeri sahipleri, bekçi bulunmaması ve abonenin iptal edilmesi nedeniyle ışıkların yanmamasının hırsızlara davetiye çıkardığını dile getirdi.