31 Aralık 2021, Cuma
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Kapalı Çarşı'da garip hırsızlık... Tezgahtakilerle yetinmediler, mankeni bile soydular
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kapalı Çarşıya dadanan küçük yaştaki hırsızlar, işyerlerinin önünde üzeri branda ile kapatılan tezgahlarda bulunan kıyafetleri adeta talan etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hepsi küçük yaşta 4-5 kişilik grup, tezgahlarla yetinmeyip mankenin üzerindeki kıyafeti de çıkarıp çaldıkları kayda girdi. Malları çalınan işyeri sahipleri, bekçi bulunmaması ve abonenin iptal edilmesi nedeniyle ışıkların yanmamasının hırsızlara davetiye çıkardığını dile getirdi.