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Kapalı Çarşı'da garip hırsızlık... Tezgahtakilerle yetinmediler, mankeni bile soydular

İHA
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Giriş: 31.12.2021 11:27
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kapalı Çarşıya dadanan küçük yaştaki hırsızlar, işyerlerinin önünde üzeri branda ile kapatılan tezgahlarda bulunan kıyafetleri adeta talan etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hepsi küçük yaşta 4-5 kişilik grup, tezgahlarla yetinmeyip mankenin üzerindeki kıyafeti de çıkarıp çaldıkları kayda girdi. Malları çalınan işyeri sahipleri, bekçi bulunmaması ve abonenin iptal edilmesi nedeniyle ışıkların yanmamasının hırsızlara davetiye çıkardığını dile getirdi.
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