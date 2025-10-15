Kapadokya’da özgürlüğe yolculuk

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri Kapadokya... Ekiplerimiz doğa ile tarihin iç içe olduğu rengarenk balonların gökyüzünü süslediği kentteydi. Türk Hava Kurumu'nun sıcak hava balon turlarını görüntüledi. İşte o eşsiz güzellikler...

