Kapadokya’da özgürlüğe yolculuk

15 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 13:22
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri Kapadokya... Ekiplerimiz doğa ile tarihin iç içe olduğu rengarenk balonların gökyüzünü süslediği kentteydi. Türk Hava Kurumu'nun sıcak hava balon turlarını görüntüledi. İşte o eşsiz güzellikler...
