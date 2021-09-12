12 Eylül 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kan grubuna göre diyet nedir? Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?
Son zamanlarda insanlar sağlıklı zayıflamak için birçok farklı yöneteme yöneliyor. İçlerinden birisi ise kan grubuna göre beslenmek. Böyle bir diyet var mı? Kan grubuna göre diyet nedir? 0 (sıfır) kan grubu nasıl beslenmeli? A kan grubu nasıl beslenmeli? B kan grubu nasıl beslenmeli? AB kan grubu nasıl beslenmeli? Bilimsel çalışmalar ne diyor? Uygulanması mantıklı mı? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, A Haber’de anlattı. Dönmez, "Bir kan grubunun zayıflama diyet ya da sağlıklı olmak için besinler arasında maalesef yok." ifadelerini kullanarak "Kan grubuna göre diyet yerine sağlıklı dengeli bir beslenme uygulamalarını tavsiye ederim." dedi.