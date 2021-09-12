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Kan grubuna göre diyet nedir? Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?

A Haber
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Giriş: 12.09.2021 11:32
Güncelleme:12.09.2021 11:32
Son zamanlarda insanlar sağlıklı zayıflamak için birçok farklı yöneteme yöneliyor. İçlerinden birisi ise kan grubuna göre beslenmek. Böyle bir diyet var mı? Kan grubuna göre diyet nedir? 0 (sıfır) kan grubu nasıl beslenmeli? A kan grubu nasıl beslenmeli? B kan grubu nasıl beslenmeli? AB kan grubu nasıl beslenmeli? Bilimsel çalışmalar ne diyor? Uygulanması mantıklı mı? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, A Haber’de anlattı. Dönmez, "Bir kan grubunun zayıflama diyet ya da sağlıklı olmak için besinler arasında maalesef yok." ifadelerini kullanarak "Kan grubuna göre diyet yerine sağlıklı dengeli bir beslenme uygulamalarını tavsiye ederim." dedi.
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