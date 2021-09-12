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Kan grubuna göre diyet nedir? Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?

Son zamanlarda insanlar sağlıklı zayıflamak için birçok farklı yönteme yöneliyor. İçlerinden birisi ise kan grubuna göre beslenmek. Böyle bir diyet var mı? Kan grubuna göre diyet nedir? 0 (sıfır) kan grubu nasıl beslenmeli? A kan grubu nasıl beslenmeli? B kan grubu nasıl beslenmeli? AB kan grubu nasıl beslenmeli? Bilimsel çalışmalar ne diyor? Uygulanması mantıklı mı? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, A Haber'de anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.09.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 12:09
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Kan grubuna göre diyet nedir? Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?

Kan grubuna göre diyet nedir? 0 (sıfır) kan grubu nasıl beslenmeli? A kan grubu nasıl beslenmeli? B kan grubu nasıl beslenmeli? AB kan grubu nasıl beslenmeli? Bilimsel çalışmalar ne diyor? Uygulanması mantıklı mı? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, A Haber'de anlattı. Dönmez, "Bir kan grubunun zayıflama diyet ya da sağlıklı olmak için besinler arasında maalesef yok." ifadelerini kullanarak "Kan grubuna göre diyet yerine sağlıklı dengeli bir beslenme uygulamalarını tavsiye ederim." dedi.

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Kan grubuna göre diyet nedir? Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?

Her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olur. Bunun sebebi farklı kan gruplarıdır. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli?

İŞTE KAN GRUPLARINA GÖRE BESLENME LİSTESİ...

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Kan grubuna göre diyet nedir? Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?
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Kan grubuna göre diyet nedir? Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?
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Kan grubuna göre diyet nedir? Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?