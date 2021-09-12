Kan grubuna göre diyet nedir? Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?

Son zamanlarda insanlar sağlıklı zayıflamak için birçok farklı yönteme yöneliyor. İçlerinden birisi ise kan grubuna göre beslenmek. Böyle bir diyet var mı? Kan grubuna göre diyet nedir? 0 (sıfır) kan grubu nasıl beslenmeli? A kan grubu nasıl beslenmeli? B kan grubu nasıl beslenmeli? AB kan grubu nasıl beslenmeli? Bilimsel çalışmalar ne diyor? Uygulanması mantıklı mı? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, A Haber'de anlattı.