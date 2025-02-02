Kan donduran cinayette başa dönüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 16 Temmuz 2020'de üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğu ile bozuldu. Avcı'nın Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozuldu.