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Kan donduran anlar! Yol kenarında duran genç...

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Giriş: 30.07.2020 08:58
Güncelleme:30.07.2020 09:00
Son dakika haberi... Hindistan'da motosikleti ile yol kenarında duran bir genç, kendisine çarpmak üzere olan buldozere bir otomobilin çarpması ile ölümden döndü. Kan donduran anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde bir genç, motosikleti ile yol kenarında durduğu sırada büyük bir kaza atlattı. Kontrolünü kaybeden buldozere karşı yönden gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle buldozerin yönü değişince motosikletli genç son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kan donduran anlar! Yol kenarında duran genç... KAN DONDURAN ANLAR! YOL KENARINDA DURAN GENÇ...

Kan donduran anlar!
Kan donduran anlar!
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