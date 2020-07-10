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Kamyon sürücüsünün sorumsuzluğu kamerada! Ambulansa yol vermedi

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Giriş: 10.07.2020 10:17
Güncelleme:10.07.2020 10:22
Çankırı'da saatte 130 kilometre hızla ilerleyen bir kamyon sürücüsü, yol vermediği ambulansla yarışa girdi. O anlar ise anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ambulansta bulunan bir sağlık personeli de o anları kameraya alarak "biz can derdindeyiz, bu da yol derdinde" diyerek sitem etti.

Çankırı-Kızılırmak kara yolu üzerinde vakaya giden bir ambulans, önünde seyir halinde saatte 130 kilometre hızla ilerleyen kamyon sürücüsünden yol istedi. Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsü çalan sirenlere rağmen hızını daha da arttırdı.

"BİZ CAN DERDİNDEYİZ, BU YOL DERDİNDE"

Trafik magandası kamyon şoförü virajlarda dahi hızını düşürmeden ilerledi. Ambulansta bulunan bir sağlık personeli de o anları kameraya alarak "biz can derdindeyiz, buda yol derdinde" diyerek sitem etti.

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