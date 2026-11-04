Tahran'da Trump'a ölüm tehdidi! Tahran'da dikkat çeken afişler

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İnkılap Meydanı'na ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan dikkat çekici bir afiş yerleştirildi. Demir parmaklıklar ardında resmedilen Trump'ın yanı sıra aynı meydandaki bir başka afişte Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu enkaz altında tasvir edildi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, dünya basınında yankı uyandıran afişleri Tahran'dan görüntüledi.