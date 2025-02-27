27 Şubat 2025, Perşembe
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Kamufle olmak için dağ keçisinin yanına uzandı! Drone ile havadan böyle görüntülendi
Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında karla kaplı arazide avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçisini avlayan avcı drone'a yakalandı. Kaçak avcı kendini kamufle etmek için dağ keçisinin yanına uzanarak bir süre hareketsiz bekledi. İşte o görüntüler...