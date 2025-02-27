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Kamufle olmak için dağ keçisinin yanına uzandı! Drone ile havadan böyle görüntülendi

Kamufle olmak için dağ keçisinin yanına uzandı! Drone ile havadan böyle görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 09:37
Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında karla kaplı arazide avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçisini avlayan avcı drone'a yakalandı. Kaçak avcı kendini kamufle etmek için dağ keçisinin yanına uzanarak bir süre hareketsiz bekledi. İşte o görüntüler...
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Kamufle olmak için dağ keçisinin yanına uzandı! Drone ile havadan böyle görüntülendi
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