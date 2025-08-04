Kamuda 7/24 kreş hizmeti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından, hem nüfus artışını teşvik etmek hem de kadın istihdamını desteklemek amacıyla yeni bir adım daha gündeme geldi. Daha önce başlatılan yarı zamanlı çalışma imkânları ve doğum teşviklerinin ardından, şimdi de kamu kurumlarında 24 saat açık kreş ve bakımevleri hayata geçirilecek. İlk etapta, kamu kurumları kendi bünyelerinde çalışan personelin çocuklarına yönelik kreş ve bakımevi ihtiyaçlarını tespit edecek.

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