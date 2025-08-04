04 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kamuda 7/24 kreş hizmeti
Kamuda 7/24 kreş hizmeti

Kamuda 7/24 kreş hizmeti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2025 09:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından, hem nüfus artışını teşvik etmek hem de kadın istihdamını desteklemek amacıyla yeni bir adım daha gündeme geldi. Daha önce başlatılan yarı zamanlı çalışma imkânları ve doğum teşviklerinin ardından, şimdi de kamu kurumlarında 24 saat açık kreş ve bakımevleri hayata geçirilecek. İlk etapta, kamu kurumları kendi bünyelerinde çalışan personelin çocuklarına yönelik kreş ve bakımevi ihtiyaçlarını tespit edecek.
24 saat açık kreşler geliyor 24 SAAT AÇIK KREŞLER GELİYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kamuda 7/24 kreş hizmeti
Halde meyve sebzenin fiyatı ne kadar?
Halde meyve sebzenin fiyatı ne kadar?
Seyir halindeki araçla böyle çarpıştı
Seyir halindeki araçla böyle çarpıştı
Çoban ayıyı bağırarak korkuttu
Çoban ayıyı bağırarak korkuttu
Alkollü şahıs böyle saldırdı
Alkollü şahıs böyle saldırdı
Ayağına poşet dolanan kuş...
Ayağına poşet dolanan kuş...
Görsel şölen sunan yolculuk
Görsel şölen sunan yolculuk
İznik’te büyük keşif! Roma dönemine ait...
İznik'te büyük keşif! Roma dönemine ait...
Erdek’te otelde yangın
Erdek'te otelde yangın
El rüşvetiyle düğün yaptı!
El rüşvetiyle düğün yaptı!
LGS sonuçları...
LGS sonuçları...
Kamuda 7/24 kreş hizmeti
Kamuda 7/24 kreş hizmeti
Savaştan kaçıp fuhuş çetesinin eline düşmüştü...
Savaştan kaçıp fuhuş çetesinin eline düşmüştü...
Daha Fazla Video Göster