24 saat açık kreşler geliyor! Aile Yılı’nda çocuk bakımına yeni model

Aile Yılı'nda kreşlere yönelik yeni adımlar atıldı (ahaber.com.tr)

DOĞURGANLIK HIZINI ARTTIRMAK İSTENİYOR



12'inci Kalkınma Planı'nda, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı olan ailenin her türlü zararlı eğilimden korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini sağlamak amacı yer alıyor. Bu doğrultuda aile kurumunun güçlendirilmesi, doğurganlığın nüfusun yenilenme seviyesinin üzerinde tutulması ile çocuk bakım hizmetlerinin niteliği ve niceliği iyileştirilerek yaygınlaştırılması temel amaç olarak belirlendi.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi amacıyla 2025 "Aile Yılı" ilan edildi. Bu doğrultuda sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini teminen ülkemizin doğurganlık hızının artışına olumlu yönde katkı sağlanmasına yönelik teşvik edici uygulamalar hayata geçiriliyor.

KURUMLARIN KAPASİTE Mİ ARTTIRACAK?



Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan kreş ve çocuk bakımevi hizmetinden personelin azami ölçüde faydalanabilmesi ve çalışan ailelerin mağduriyet yaşamaması amacıyla kurumlar kreş ve çocuk bakımevlerinin kapasitelerini arttıracak. Yeni kreş ve çocuk bakımevlerinin faaliyete geçirecek.