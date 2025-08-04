24 saat açık kreşler geliyor! Aile Yılı'nda çocuk bakımına yeni model
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından, hem nüfus artışını teşvik etmek hem de kadın istihdamını desteklemek amacıyla yeni bir adım daha gündeme geldi. Daha önce başlatılan yarı zamanlı çalışma imkânları ve doğum teşviklerinin ardından, şimdi de kamu kurumlarında 24 saat açık kreş ve bakımevleri hayata geçirilecek. İlk etapta, kamu kurumları kendi bünyelerinde çalışan personelin çocuklarına yönelik kreş ve bakımevi ihtiyaçlarını tespit edecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre doğurganlık hızının 2001'de 2,38 çocukken, 2024 yılında 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlık oranının nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösteriyor. Nüfus oranı her yıl daha da düşüyor.
DOĞURGANLIK HIZINI ARTTIRMAK İSTENİYOR
12'inci Kalkınma Planı'nda, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı olan ailenin her türlü zararlı eğilimden korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini sağlamak amacı yer alıyor. Bu doğrultuda aile kurumunun güçlendirilmesi, doğurganlığın nüfusun yenilenme seviyesinin üzerinde tutulması ile çocuk bakım hizmetlerinin niteliği ve niceliği iyileştirilerek yaygınlaştırılması temel amaç olarak belirlendi.
Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi amacıyla 2025 "Aile Yılı" ilan edildi. Bu doğrultuda sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini teminen ülkemizin doğurganlık hızının artışına olumlu yönde katkı sağlanmasına yönelik teşvik edici uygulamalar hayata geçiriliyor.
KURUMLARIN KAPASİTE Mİ ARTTIRACAK?
Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan kreş ve çocuk bakımevi hizmetinden personelin azami ölçüde faydalanabilmesi ve çalışan ailelerin mağduriyet yaşamaması amacıyla kurumlar kreş ve çocuk bakımevlerinin kapasitelerini arttıracak. Yeni kreş ve çocuk bakımevlerinin faaliyete geçirecek.
HANGİ KURUMLAR ÖNCELİKLİ OLACAK?
Özellikle personel sayısının fazla olduğu ya da 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamu kurum ve kuruluşları bakımından, bakanlık merkez teşkilatları, üniversiteler, adliyeler, il emniyet müdürlükleri, şehir hastaneleri öncelikli olacak.
TASARRUF TEDBİRLERİNE TAKILIR MI?
Dinamik nüfus yapısının korunması ve çalışma hayatının doğurganlık hızı üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi ve bu doğrultuda kreş, çocuk bakımevi hizmeti verilmesi amacıyla arsa veya arazi satın alınmasına izin verilecek. Ayrıca kamulaştırma, yeni inşaata başlanılması veya bu amaçla kiralama yapılması da bu izin kapsamında olacak.
KURUMLAR NE YAPACAK?
Söz konusu izin kapsamında yeni faaliyete geçirilecek kreş ve gündüz bakımevleri en geç faaliyete geçtiği ay sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına bildirilecek. Kreş ve çocuk bakımevi hizmeti öncelikli olarak kurumların kendilerine ait binalarda verilecek.
Kurumlara ait uygun yer bulunmaması halinde anılan hizmet için arsa veya arazi satın alınması ya da kamulaştırılması, yeni inşaata başlanılması veya kiralama yapılmasından önce bu amaçla kullanılacak Hazineye ait taşınmaz olup olmadığının tespit edilecek. Yapılacak harcamalarda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına dikkat edilerek azami tasarruf anlayışı içerisinde hareket edilecek.
KİM NE DEDİ?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu adım uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapısal reformlardan biriydi. Çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması yönünde adımları kararlılıkla atıyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Özellikle 7/24 esasıyla hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklarımıza yönelik nitelikli bakım imkanının yaygınlaştırılması büyük bir öneme sahip" diye konuştu.
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