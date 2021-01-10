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Kalbi duran şahin için seferber oldular! Sosyal medya o anları konuşuyor |Video

İHA
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Giriş: 10.01.2021 14:57
Güncelleme:10.01.2021 15:00
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ağaçtan düşen şahini gören restoran çalışanları, kuşu hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Bir türlü kendine gelemeyen kuş telef oldu.

Ortakent Mahallesi'nde restoran çalışanları ağaçtan büyük bir cismin düştüğünü görünce hemen ağacın yanına gitti. Yerde nefes almakta zorluk çeken şahini gören çalışanlar şoke oldu. Şahini alan restoran çalışanları, kuşu restoranın bulunduğu bölgeye getirdi. Bitkin ve nefes almakta zorlanan kuş bir müddet sonra can çekişmeye başladı.

Kuşu bulan Doğan Lale ve Taner Acar, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verdi. Görevliler hızlı bir şekilde petbulansla şahinin bulunduğu bölgeye gelirken, Taner Acar kuşun fenalaştığını fark ederek kalp masajı yapmaya başladı.

O esnada Veteriner Müdürlüğünden gelen görevliler de şahine kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kuş kurtarılamadı.

Doğan Lale, dakikalarca kalp masajı yaptığını ama yine de şahini hayata döndüremediklerini ifade ederek, "Arka tarlada bulduk şahini, yerde yatıyordu ve yaşıyordu. İlk önce alıp sıcak bir yere koyduk. Daha sonra Bodrum Belediyesine haber verdik. Sağolsun arkadaşlar hızlıca geldi. Geldiklerinde şahin kendinden geçmiş bir vaziyetteydi.

Gerekli müdahaleleri yaptık ama maalesef kurtaramadık. Yaşatmak için bayağı çaba sarf ettik. Doğamız hayvanlarla güzeldir. 5 dakika kadar kalp masajı yaptık ama maalesef kuşu kurtaramadık" dedi.

Kuş ile video çeken Taner Acar ise, "Doğayı çok seviyorum, hayvanları çok seviyorum. Bitkin bir halde şahin bulduk, yaşamasını çok isterdim ama gerçekten elimizden geleni yaptık ama olmadı. Çok üzüldük, keşke doğaya yeniden salabilseydik. Arkadaşımız kalp masajı yaptı, kurtarmaya çalıştı ama olmadı. Hepimiz şahinin ölmesine çok üzüldük" şeklinde konuştu.

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