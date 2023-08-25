25 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kahvaltıyı bu saatlerde yapıyorsanız dikkat! Geç kahvaltı diyabet riskini artırıyor

Kahvaltıyı bu saatlerde yapıyorsanız dikkat! Geç kahvaltı diyabet riskini artırıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2023 08:56
Kahvaltı kimine göre günün en önemli öğünü kimine göre ise günü geçiştirmek için bir atıştırmalık. Ancak uzmanlara göre kahvaltıda ne yediğimiz kadar kahvaltıyı hangi saat diliminde yaptığımız da çok önemli.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB minibüsü kaldırdı yolcuları mağdur oldu
İBB minibüsü kaldırdı yolcuları mağdur oldu
Kahvaltıyı bu saatlerde yapıyorsanız dikkat!
Kahvaltıyı bu saatlerde yapıyorsanız dikkat!
Kaldırımda otururken fare ısırdı! Hastanelik oldu
Kaldırımda otururken fare ısırdı! Hastanelik oldu
Maganda kurbanı Merve Acar’ın son anları ortaya çıktı!
Maganda kurbanı Merve Acar'ın son anları ortaya çıktı!
Trabzon’da çifte hortum
Trabzon’da çifte hortum
Bağcılar’da esnafın kedisi köpeklere savaş açtı!
Bağcılar'da esnafın kedisi köpeklere savaş açtı!
Doktor cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Doktor cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Van Gölü’nde suların çekilmesiyle ortaya çıktı
Van Gölü’nde suların çekilmesiyle ortaya çıktı
İşte Çanakkale yangının çıktığı nokta
İşte Çanakkale yangının çıktığı nokta
Korkunç cinayet kamerada!
Korkunç cinayet kamerada!
İzmir’de bulundu! 8 bin 200 yıl öncesine ait
İzmir'de bulundu! 8 bin 200 yıl öncesine ait
Kuzen cinayetinin korkunç detayları!
Kuzen cinayetinin korkunç detayları!
Daha Fazla Video Göster