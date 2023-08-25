Kahvaltıyı bu saatlerde yapıyorsanız dikkat! Geç kahvaltı diyabet riskini artırıyor

Kahvaltı kimine göre günün en önemli öğünü kimine göre ise günü geçiştirmek için bir atıştırmalık. Ancak uzmanlara göre kahvaltıda ne yediğimiz kadar kahvaltıyı hangi saat diliminde yaptığımız da çok önemli.

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