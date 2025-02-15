15 Şubat 2025, Cumartesi

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Kahtalı Mıçe deprem zamanı A Haber’e konuşmuştu

Kahtalı Mıçe deprem zamanı A Haber'e konuşmuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.02.2025 12:41
Güncelleme:15.02.2025 13:07
Bir süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Aslan yaşamını yitirdi. Hopdedik Ayhan adıyla tanıdığımız Turkuvaz Radyo programcısı Ayhan Güngör de canlı yayına katılarak ünlü sanatçıyı anlattı. Öte yandan 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden Kahtalı Mıçe, o günlerde A Haber mikrofonlarına duygularını anlatmıştı.
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Kahtalı Mıçe deprem zamanı A Haber’e konuşmuştu
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