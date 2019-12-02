Kahramanmaraş'ta küçük çocuğun köpeğini koruduğu anlar gülümsetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kendisiyle yaşıt olan köpeğini sokak köpeğinin ısırdığını düşünen 1 yaşındaki bebeğin müdahalesi ailesini şaşkına çevirdi.

Elbistan ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi'nde ikamet eden Uğur ve Alev Arslan'ın 1 yaşındaki oğlu Miraç Doğan Arslan, evlerinin bahçesinde Karabaş ismi verilen köpeğiyle oynadığı esnada, başka bir köpek yanlarına yaklaştı.

KÖPEĞİ ISIRDI

Yaklaşan sokak köpeğinin, Karabaş'ı ısırmak istediğini düşünen Miraç, sokak köpeğini belinden ısırmaya çalıştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen annesinin müdahalesiyle köpeklerden uzaklaşan Miraç'ın bu davranışı hayvan sevgisinin en güzel örneği olarak kayıtlara geçti.