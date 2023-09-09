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Kahramanmaraş'ta kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 4 ölü, 25 yaralı

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Giriş: 09.09.2023 15:20
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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