Kahramanmaraş'ta kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 4 ölü, 25 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.