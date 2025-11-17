17 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kağıthane'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza
Kağıthane’de ortalığı savaş alanına çeviren kaza

Kağıthane'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2025 10:27
Güncelleme:17.11.2025 10:27
İstanbul Kağıthane'de bir kişi çocuklarını okula götürmek isterken kaza yaparak ortalığı savaş alanına çevirdi. İddiaya göre aracın frenleri tutmaması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden adam önce bir binanın duvarına çarptı, ardından elektrik direğini devirerek doğalgaz borularını koparttı.
Kağıthane’de ortalığı savaş alanına çeviren kaza
Kağıthane’de ortalığı savaş alanına çeviren kaza
Kağıthane'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza
3 kişinin yaralandığı iki ayrı motosiklet kazası kamerada
3 kişinin yaralandığı iki ayrı motosiklet kazası kamerada
Trafikte makas atan...
Trafikte makas atan...
Kar yağdı! Yaylada kaldılar
Kar yağdı! Yaylada kaldılar
Adı var kendi yok! Hayalet sokak
Adı var kendi yok! Hayalet sokak
Deniz çekilince gün yüzüne çıktı
Deniz çekilince gün yüzüne çıktı
İzmir’de belediye otobüsünde yangın
İzmir’de belediye otobüsünde yangın
Gözaltı sayısı yükseliyor
Gözaltı sayısı yükseliyor
Mantar toplarken öyle bir şey buldular ki...
Mantar toplarken öyle bir şey buldular ki...
Büyükşehirlerde trafik ne durumda?
Büyükşehirlerde trafik ne durumda?
Öğrenciler için ders zili çaldı
Öğrenciler için ders zili çaldı
Türkiye’nin konuştuğu olayda cevap bekleyen sorular
Türkiye'nin konuştuğu olayda cevap bekleyen sorular
Daha Fazla Video Göster