Kağıthane’de ortalığı savaş alanına çeviren kaza

İstanbul Kağıthane'de bir kişi çocuklarını okula götürmek isterken kaza yaparak ortalığı savaş alanına çevirdi. İddiaya göre aracın frenleri tutmaması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden adam önce bir binanın duvarına çarptı, ardından elektrik direğini devirerek doğalgaz borularını koparttı.