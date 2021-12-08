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Kağıthane’de kasayı açınca hayatını şokunu yaşadı! ‘İşim var’ dedi ve…

İHA
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Giriş: 08.12.2021 09:15
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bir işadamının 60 bin dolara satışa sunduğu saati pazarlık esnasında saklanan çelik kasadan çalındı. Çelik kasada saklanan saati, arkadan açtıkları delikten çaldıkları tespit edilen biri kadın 5 şahıs emniyet güçlerinin operasyonu ile yakalandı.

İstanbul'da iş insanı Oğuzhan U., A.P. marka saatini internet üzerinden 59 bin 500 dolar karşılığında satışa sundu. Kısa süre içerisinde bir kişi, Oğuzhan U.'yu arayarak saati Çağlayan'daki bürosunda görmek istediğini belirtti.

PAZARLIK ESNASINDA KASAYA KONULDU

Oğuzhan U. başına geleceklerden habersiz satmak istediği saatini de yanına alarak verilen adrese gitti. Oğuzhan U. ile alıcı olduğunu söyleyen şahıslar arasında pazarlık başladı. Bu sırada şüpheliler, pazarlık bitene kadar saatin çelik bir kasada kalmasını istedi. Saatin Oğuzhan U.'nun gözleri önünde çelik kasaya kondu. Kısa süre sonra şüpheliler ofisten birer birer ayrılmaya başladı.

"İŞİM VAR HEMEN GELİYORUM"

En son Oğuzhan U ile bir şüpheli ofiste kaldı. O şüpheli de gelen telefon üzerine "işim var hemen geliyorum" diyerek odadan çıktı. Uzun süre geçti ancak kimse geri gelmeyince çelik kasayı açan Oğuzhan U., gördüğü manzara üzerine neye uğradığını şaşırdı. Kasanın arkasında bulunan duvar ile ve kasanın arkasının delik olduğunun farkına varan Oğuzhan U. saati çalındığını anladı.

ZANLILAR YAKALANDI

Bunun üzerine Oğuzhan U. olayı polise haber vererek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda suç kaydı bulunan Murat Ç.,(23), Aret B.(47) Cansu Ş.Ç. (27), Gökhan B.(28) ve Engin K. (36) yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen çalıntı saat ise Oğuzhan U.'ya teslim edildi.

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