01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kağıthane’de kamyonet aracın üzerine devrildi: Sürücü ve arkadaşı domatesleri ayıkladı

Kağıthane’de kamyonet aracın üzerine devrildi: Sürücü ve arkadaşı domatesleri ayıkladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2021 15:16
Çağlayan’da yokuşu çıkacağı esnada yağış nedeniyle kayarak kontrolden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyonet, önce cipe çarptı ardından da otomobilin üstüne devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü ve arkadaşı kasadaki ezilmemiş domatesleri ayıkladı. Kaza, saat 07.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde etkili olan yoğun yağış sonrası Kamuran Tikmur, 34 FCR 32 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonetle yokuş yukarıya çıkmaya başladı. Bir süre kaymaya başlayan araç sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki 34 BP 2426 plakalı cipe çarptıktan sonra Şakir Taş'ın sahibi olduğu 34 EDK 654 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. O esnada sürücü vatandaşların da yardımıyla aracın içerisinden çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yokuşu trafiğe kapatarak önlem aldı. Sağlık ekipleri ise sürücü Tikmur'u ayakta tedavi etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Feci kaza! 2 can gitti
Feci kaza! 2 can gitti
Kamyonet aracın üzerine devrildi: Domatesler yerlere saçıldı
Kamyonet aracın üzerine devrildi: Domatesler yerlere saçıldı
Meteoroloji’den yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Trakya’da derin deşarj projesi
Trakya’da derin deşarj projesi
Sahte altın ve pırlanta nasıl anlaşılır?
Sahte altın ve pırlanta nasıl anlaşılır?
AKM’nin kırmızı küresi nasıl hazırlandı?
AKM'nin kırmızı küresi nasıl hazırlandı?
Bir scooter kazası daha! O anlar kamerada
Bir scooter kazası daha! O anlar kamerada
İntihar gibi kaza! 300 kilometre hızla giderken bariyerlere çarptı
İntihar gibi kaza! 300 kilometre hızla giderken bariyerlere çarptı
Antalya’da vatandaşlar yağmur sularında yürümekte zorlandı
Antalya’da vatandaşlar yağmur sularında yürümekte zorlandı
Doğum günü sürprizi faciayla sonuçlanıyordu
Doğum günü sürprizi faciayla sonuçlanıyordu
Tekmelerin konuştuğu kavga kamerada
Tekmelerin konuştuğu kavga kamerada
Elazığ’da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı
Elazığ'da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı
Daha Fazla Video Göster