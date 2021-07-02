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Kağıthane – İstinye Metrosu’na hala başlanmadı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na metro tepkisi

A Haber
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Giriş: 02.07.2021 16:00
İstanbulluların merakla beklediği 12 kilometrelik Kağıthane - İstinye metro hattında hala çalışmalar hala başlamadı. Durum böyle olunca da halk otobüslerini kullanmak zorunda kalanlar, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin listesinde yer alan bir proje de Kağıthane - İstinye metrosu. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun seçim vaadine rağmen, proje için hala bir adım atılmadı.

12 kilometrelik hat günlük yaklaşık 35 bin kişi taşıyacak. Metro projesinin bir an önce yapılması bekleniyor. Zira özellikle İstinye ve çevresinde oturanlar halk otobüslerini kullanmak zorunda kalıyor.

Bir vatandaş "Başlamaz da bu belediye başlamayabilir. Bunlar laf üretiyor başka bir şey yapmazlar." ifadelerini kullandı.

Metronun hayatlarını kolaylaştıracağını vurgulayan bölge halkı İBB Başkanından adım atmasını bekliyor.

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