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Kafeye dalıp tezgaha sıçradı! Kasiyer: Siyah bir gölge gördüm! Keskin dişleri vardı

DHA
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Giriş: 08.12.2020 09:22
Güncelleme:08.12.2020 09:39
Çin'in Nanjing şehrinde aç kalıp kafeye dalan hayvan kasiyere saldırıp tezgaha sıçradı. Kafede paniğe neden olan yaban hayvanı gören kasiyerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kasiyer o anlar "Siyah bir gölge gördüm. Keskin dişleri vardı" ifadeleriyle anlattı.

Çin'in Nanjing şehrinde aç kalıp kafeye dalan hayvan kasiyere saldırıp tezgaha sıçradı. Kafede paniğe neden olan yaban hayvanı gören kasiyerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kasiyer o anlar "Siyah bir gölge gördüm. Keskin dişleri vardı" ifadeleriyle anlattı.

Kafeye dalıp tezgaha sıçradı! Kasiyer: Siyah bir gölge gördüm! Keskin dişleri vardı KAFEYE DALIP TEZGAHA SIÇRADI! KASİYER: SİYAH BİR GÖLGE GÖRDÜM! KESKİN DİŞLERİ VARDI

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