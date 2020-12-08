Kafeye dalıp tezgaha sıçradı! Kasiyer: Siyah bir gölge gördüm! Keskin dişleri vardı

Çin'in Nanjing şehrinde aç kalıp kafeye dalan hayvan kasiyere saldırıp tezgaha sıçradı. Kafede paniğe neden olan yaban hayvanı gören kasiyerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kasiyer o anlar "Siyah bir gölge gördüm. Keskin dişleri vardı" ifadeleriyle anlattı.

Çin'in Nanjing şehrinde aç kalıp kafeye dalan hayvan kasiyere saldırıp tezgaha sıçradı. Kafede paniğe neden olan yaban hayvanı gören kasiyerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kasiyer o anlar "Siyah bir gölge gördüm. Keskin dişleri vardı" ifadeleriyle anlattı.