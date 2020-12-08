Kafeye dalıp tezgaha sıçradı! Kasiyer: Siyah bir gölge gördüm! Keskin dişleri vardı

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan kafenin kasiyeri, "Siyah bir gölge gördüm. Onun bir köpek olduğunu düşündüm. Keskin dişleri vardı ve korkmuş görünüyordu. Muhtemelen açtı" ifadelerini kullandı. Bir fabrikanın girişinde polis tarafından yakalanan yaban domuzunun polis yaban hayatı kurtarma merkezine teslim edildiği belirtildi.

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