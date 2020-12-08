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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kafeye dalıp tezgaha sıçradı! Kasiyer: Siyah bir gölge gördüm! Keskin dişleri vardı Kafeye dalıp tezgaha sıçradı! Kasiyer: Siyah bir gölge gördüm! Keskin dişleri vardı
Çin'in Nanjing şehrinde aç kalıp kafeye dalan hayvan kasiyere saldırıp tezgaha sıçradı. Kafede paniğe neden olan yaban hayvanı gören kasiyerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kasiyer o anlar "Siyah bir gölge gördüm. Keskin dişleri vardı" ifadeleriyle anlattı.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 09:40
Çin'in Nanjing şehrinde aç kalan yaban domuzu yiyecek bulmak için kafeye daldı.
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Kafenin kasiyeri yaban domuzunu farketmesiyle kaçmaya çalıştı.
Kafedeki panik anları ise işyerindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde yaban domuzunun ortalığı birbirine kattığı görüldü.
Olayla ilgili yerel medyaya konuşan kafenin kasiyeri,
"Siyah bir gölge gördüm. Onun bir köpek olduğunu düşündüm. Keskin dişleri vardı ve korkmuş görünüyordu. Muhtemelen açtı" ifadelerini kullandı. Bir fabrikanın girişinde polis tarafından yakalanan yaban domuzunun polis yaban hayatı kurtarma merkezine teslim edildiği belirtildi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN