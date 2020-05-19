Kadir Suresi dinle! Kadir Suresi'nin Arapça okunuşu (tecvidli) Türkçe anlamı

Kadir Suresi Arapça tecvidli okunuşu ve Türkçe anlamı oku, dinle! Pek çok fazilet olan Kadir Suresi, Kur'an- Kerim'in 97. suresidir ve 5 ayetten oluşur. İşte Kadir Suresi Arapça okunuşu (Tecvidli) ve Türkçe meali...

Ramazan ayının son günlerinde bayrama kısa süre kalan mübarek Kadir gecesi, okunması en faziletli sureler arasında Kadir suresi vardır. Kadir suresi Türkçe anlamı ve meali haberimizde...

Kısa olan Kadir suresinin mübarek gecede 21 kez okunması tavsiye edilir.

KADİR SURESİ MEALİ VE ANLAMI NEDİR? KADİR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU...

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR SURESİ FAZİLETLERİ

Kadir Suresi, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatmaktadır. Bu nedenle de İslam alemi için mühim bir yere sahiptir.

"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim)

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan suresi, 2. ve 3. ayet)