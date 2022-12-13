13 Aralık 2022, Salı
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Kadını taciz eden şahsa meydan dayağı! Sokak ortasında darp edildi! İşte o anlar...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda yürüyen bir kadını taciz ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı. İddiaya göre, Orhaniye Mahallesi'nde, caddede yürüyen, ismi öğrenilemeyen bir kadının yanına gelen M.D.E. onu taciz etti. Kadının tepki göstermesi üzerine, çevredeki vatandaşlar şüpheliyi yakaladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D.E'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyete götürüldü.