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Kadın sürücü aracından indiğine pişman oldu! Kavga anı kamerada

İHA
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Giriş: 12.06.2021 15:54
Güncelleme:12.06.2021 15:55
Antalya’da iki kadın trafikte saç başa kavga etti. Akan trafik içinde duran bir otomobilin yanında, iki kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da iki kadının, trafikteki saç başa kavgası kamerada

Edinilen bilgiye göre, olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerinde meydana geldi. Akan trafik içinde duran bir otomobilin yanında, iki kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri karşısındakinin darbesiyle açık olan aracın kapısına çarptı. Saç başa ayakta bir süre kavga eden iki kadın daha sonra yere düştü. Sürücüler ise yolun tıkanması nedeniyle duruma klaksonla tepki gösterdi.

Yerde kavgaya devam eden kadınları, vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga karşısında şoke olan görüntüyü çeken kişi şaşkınlığını dile getirdi.

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