Kadıköy’de uçan tekmeli yol verme kavgası kamerada!

Kadıköy’de trafikte seyir halindeki taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesiyle, tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Taksi şoförüyle kavga eden kişinin, taksinin kaputuna çıkarak taksicinin üzerine doğru uçan tekme attığı görüldü. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.