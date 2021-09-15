15 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kadıköy'de restoran küle döndü

Kadıköy'de restoran küle döndü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2021 10:01
Güncelleme:15.09.2021 10:21
Kadıköy'deki bir restoranda patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevlere teslim olan dükkan küle döndü. Restorantta yaşanan yangın esnasında tüplerin patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın, gece Kadıköy Osmanağa Mahallesi Halitağa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir restorantta meydana geldi. Restoranın kapalı olduğu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevler kısa sürede yayıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki iş yerleri de hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlerin teslim aldığı işletme küle döndü. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu. Uzun süren uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Öte yandan yangın esnasında yaşanan patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da sarı isyan!
İstanbul'da sarı isyan!
Patlama anı kameraya yansıdı
Patlama anı kameraya yansıdı
Kayınvalidesine gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı
Kayınvalidesine gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı
33 yıllık çığlık! Beni sadece sen kurtarabilirsin
33 yıllık çığlık! Beni sadece sen kurtarabilirsin
Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı
Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı
İki çocuk annesi Milyoner’de büyük takdir topladı!
İki çocuk annesi Milyoner'de büyük takdir topladı!
Bebeği emniyet kemeri korudu
Bebeği emniyet kemeri korudu
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Bir kaşık şifa! İşte yeni keşfedilen özelliği...
Bir kaşık şifa! İşte yeni keşfedilen özelliği...
İstanbul trafiğinde son durum ne?
İstanbul trafiğinde son durum ne?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kadıköy’de camiye alçak saldırı! Yakmaya çalıştığı o anlar kameralara yansıdı
Kadıköy'de camiye alçak saldırı! Yakmaya çalıştığı o anlar kameralara yansıdı
Daha Fazla Video Göster