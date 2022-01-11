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Kadıköy’de hesabı ödemeden kaçan kadınlar kamerada

İHA
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Giriş: 11.01.2022 12:25
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir restorana ayrı tarihlerde gelen 2 kadın müşteri, yediklerinin hesabını ödemeden kaçtı. Tüm bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen günlerde İstanbul Kadıköy'deki bir restoranda yaşandı. İddiaya göre, işletmeye 2 ayrı tarihte müşteri olarak gelen 2 kadın müşteri, yemeklerini yedikten sonra hesap ödemeden ortadan kayboldu.

20 GÜN ARAYA TEKRARLADILAR

Durumu fark eden işletme sahipleri kayıtları izledikten sonra şüpheli kadınların 20 gün arayla hesap ödemeden kaçtığını anlayınca şoka uğradı.

SIRAYLA KAÇTILAR

Görüntülerde, siparişlerini veren kadınların yemeklerini yedikten sonra önce birinin ardından ise diğer kadının restorandan ayrıldığı görülüyor.

"HEPİMİZİN EMEĞİNİ ÇALIP GİTTİLER"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme müdürü Seyit Çiçek, "2 kadın şahıs 1 ay içerisinde iki farklı zamanda gelerek yemeklerin yemiş ve hesap ödemeden kaçıp gitmişler. Burada bütün personelin emeği var. Pişkinlikle utanmadan bunu yapabiliyorlar. Hepimizin emeğini çalıp gittiler. Altın çalanı, eve gireni gördük ama böylesini ilk defa görüyoruz. Üstelik bunu 2 defa yapıyorlar. Kayıtları izleyince şok olduk. Dış görünüşlerine kandık. İnanmamak lazımmış" diye konuştu.

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Hesabı ödemeden kaçan kadınlar kamerada
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