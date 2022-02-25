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Kadıköy’de feci kaza! Kamyonet orta refüjü aşıp yan devrildi

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Giriş: 25.02.2022 14:48
İstanbu’un Kadıköy ilçesinde şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, orta refüjü aşarak park halindeki iki motosiklete çarptı. Çarpmanın akabinde 5 metre sürüklenen kamyonet yan devrildi. Kaza yeri havadan drone ile görüntülendi.

Kaza, İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Mahmut Şevket Paşa Caddesi'nde saat 13.00 sularında yaşandı. İddiaya göre, 34 VJ 8002 plakalı kamyonet sürücüsü Suat Yörüdü, direksiyon kontrolünü kaybederek orta refüjü aştı.

MOTOSİKLETLERE ÇARPTI METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Park halindeki 2 motosiklete çarpan kamyonet yaklaşık 5 metre sürüklenerek yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Öte yandan olay yeri drone ile havadan görüntülendi.

"KAMYONET BAYAĞI SÜRÜKLENDİ"

Orhan Özistanbul, "Araç karşı tarafa istikamet ediyordu. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje girince 2 motosiklete çarptı. Kamyonet bayağı sürüklendi. Çok şükür kazada yaralılar yok." dedi.

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