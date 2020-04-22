22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kadıköy Caddebostan sahilde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar! Korona virüsü hiçe saydılar... | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
22.04.2020

Kadıköy Caddebostan sahilde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar! Korona virüsü hiçe saydılar... | Video

İstanbul Kadıköy Caddebostan sahilinde koronavirüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Bazı vatandaşlar da kaldırımda sporlarına devam etti.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Caddebostan sahilinde vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.
Kimi vatandaş kaldırımda sporuna devam ederken, kimi de yolun karşısına yürüyüş ve koşusuna devam etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ramazan öncesi et fiyatları nasıl?
Ramazan öncesi et fiyatları nasıl?
Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz?
Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz?
İstanbul'da tramvay raydan çıktı!
İstanbul'da tramvay raydan çıktı!
Orhan Baba klibiyle Evde kal çağrısı
"Orhan Baba" klibiyle "Evde kal" çağrısı
Korona virüsü hiçe saydılar...
Korona virüsü hiçe saydılar...
İstanbullular akın etti! Sebze halinde kilometrelerce kuyruk oluştu
İstanbullular akın etti! Sebze halinde kilometrelerce kuyruk oluştu
Satışlar patladı, uzmanlar uyardı! Aman dikkat
Satışlar patladı, uzmanlar uyardı! Aman dikkat
Böyle yakalandılar! Küstah yanıt
Böyle yakalandılar! Küstah yanıt
Doktorlar arasında ‘Ben bu hastaya bakmam’ kavgası kamerada
Doktorlar arasında ‘Ben bu hastaya bakmam’ kavgası kamerada
İstanbul E-5 karayolunda tehlikeli an!
İstanbul E-5 karayolunda tehlikeli an!
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
Adeta akın ettiler! Metrelerce kuyruk
Adeta akın ettiler! Metrelerce kuyruk
Daha Fazla Video Göster