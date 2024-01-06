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Kaçırılan Özel Koç Okulu servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte panik anı…

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Giriş: 06.01.2024 09:57
Güncelleme:06.01.2024 10:22
Son dakika haberi | Kadıköy'de geçtiğimiz gün kaçırılan Özel Koç Okulu'na ait servis minibüsüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Servisin içinde kaydedilen görüntülerde, okul servisini kaçıran şahsın panikle bağıran öğrencilere verdiği cevap "pes" dedirtti.

Kadıköy'de Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta, 4 Ocak tarihinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Tuzla'da bulunan ve Özel Koç Okulu'na gitmekte olan servis minibüsü, bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra bir kişi tarafından kaçırılmıştı.

Yaya olarak minibüsün yanına yaklaşan ve arka lastikte bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte minibüsü kaçırmıştı.

SERVİSTE PANİK! "SİZİNLE BİR İŞİM YOK…"

Şüpheli şahıs serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım" diyerek Göztepe'de araçtan indirmişti. Kaçırılan servis minibüsü, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.

Yaptığı çalışma ile şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, şüphelinin daha önceden mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan 13 kaydı olduğunu tespit etti.

Şüphelinin bekar olduğu ve işsiz olduğu da belirlendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin kaçırdığı okul servisini terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray'a gittiği oradan Gebze'ye geçtiği, sonra otobüs bileti alarak Ankara'ya gittiği öğrenildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemeleri biten Tolga N. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SERVİS İÇİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

Öte yandan, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Servis minibüsünün iç kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın servis minibüsünün şoför koltuğunda oturduğu görülüyor.

Öğrenciler panikle bağrışırken şahıs, "Siz korkmayın, araç lazım" dediği görülüyor.

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