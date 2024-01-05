Özel Koç Okulu servisini kaçıran kişinin ifadeleri ortaya çıktı! Pendik’ten Ankara’ya uzanan kaçış

ARAÇLA ANKARA'YA GİTMEK İSTEMİŞ

Şüpheli ifadesinde ise şöyle konuştu:

"Kaçırdığım araçla Ankara'ya gidemeyeceğini anladım. Arabayı Pendik'te (Pendik Dumlupınar Mahallesi) bıraktım. Daha sonra Marmaray ile Gebze'ye geçtim. Oradan da bir araçla Kocaeli'ne gittim. Bir arkadaşımdan borç aldım O parayla da otobüse binip Ankara'ya gittim"

ŞÜPHELİNİN 13 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, onu her yerde aramaya başladı. Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin işlediği suçlar arasında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak olduğu tespit edildi. Şüphelinin bekar olduğu ve herhangi bir işinin de olmadığı belirlendi.