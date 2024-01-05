Özel Koç Okulu servisini kaçıran kişinin ifadeleri ortaya çıktı! Pendik'ten Ankara'ya uzanan kaçış
Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu Özel Koç Okulu'na ait minibüsü kaçırdıktan sonra Pendik'te bırakan şüpheli Tolga N.'nin olayın ardından Ankara'ya gittiği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmeye çalıştığı öğrenildi. Kapıda Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurulan şüphelinin "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" şeklinde konuşması üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin daha önceden aralarında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Diğer yandan zanlı servisi neden kaçırdığını verdiği ifadede anlattı. Ayrıca daha önce akran zorbalığı haberleriyle gündeme gelen Koç Lisesi’nde yaşanan bu skandal velileri ayağa kaldırdı.
Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp sokakta dün sabah saatlerinde Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra kimliği meçhul bir kişi tarafından kaçırılmıştı.
Yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırmıştı. Şüpheli bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana acil araba lazım." diyerek araçtan indirmişti.
ZANLININ DOSYASI KABARIK
Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçerken, gasp edilen servis minibüsü Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.
Şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis onu her yerde aramaya başladı. Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Şüphelinin işlediği suçlar arasında mala zarar vermek, Açıktan hırsızlık, İşyerinden hırsızlık, Otodan hırsızlık, Uyuşturucu madde bulundurmak olduğu tespit edildi.
Şüphelinin bekar olduğu ve herhangi bir işinin de olmadığı belirlendi.
ARAÇLA ANKARA'YA GİTMEK İSTEMİŞ
Şüpheli ifadesinde ise şöyle konuştu:
"Kaçırdığım araçla Ankara'ya gidemeyeceğini anladım. Arabayı Pendik'te (Pendik Dumlupınar Mahallesi) bıraktım. Daha sonra Marmaray ile Gebze'ye geçtim. Oradan da bir araçla Kocaeli'ne gittim. Bir arkadaşımdan borç aldım O parayla da otobüse binip Ankara'ya gittim"
ŞÜPHELİNİN 13 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, onu her yerde aramaya başladı. Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin işlediği suçlar arasında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak olduğu tespit edildi. Şüphelinin bekar olduğu ve herhangi bir işinin de olmadığı belirlendi.
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ÖNÜNDE YAKALANDI
Diğer yandan DHA'nın haberine göre; Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskınlar yaparken, Ankara'dan gelen bir haber aramaların yönünü buraya kaydırdı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gelen bir kişinin içeri girmek istediği, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurduğu öğrenildi.
Şüphelinin neden geldiği yönündeki sorulara çelişkili ifadeler vermesi üzerine korumalar tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" dediği belirlendi. Bu gelişme üzerine gelen şüphelinin, İstanbul'da servis kaçırdığı iddiasıyla aranan şüpheli olduğu tespit edilerek Çiftlik Karakolu'nda gözaltına alındığı ardından İstanbul'dan gelen Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
KAÇIŞ GÜZERGAHI TESPİT EDİLDİ
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin gasp ettiği servis aracını terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray'a gittiği oradan Gebze'ye geçtiği öğrenildi. Kocaeli'ne geçtiği tespit edilen şüphelinin burada bir arkadaşının yanına giderek borç para aldığı öğrenildi. Şüpheli Tolga N.'nin daha sonra otobüs bileti alarak Ankara'ya ulaştığı ortaya çıktı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemeleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Balıkesir Sındırgı, Susurluk Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Balıkesir Manyas, Marmara, Savaştepe Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Balıkesir Erdek, Gömeç, Gönen Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Balıkesir Burhaniye, Dursunbey, Edremit Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Balıkesir Balya, Bandırma, Bigadiç Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Aydın Çine, Didim, Germencik ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları
- Aydın Merkez, Bozdoğan, Buharkent ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Tire, Torbalı, Urla ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!
- SSK, Bağkur'luya maaş hesabı yapıldı! Emeklilere ek zam verilecek mi? Refah payı ile 7.500 TL düşük emekli maaşı...
- AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!
- İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2024? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR / e-Devlet başvuru ekranı ve şartları...
- AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Menderes, Menemen, Narlıdere ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!