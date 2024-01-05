Koç Lisesi’nde yeni skandal! Çocukların içinde olduğu servis kaçırıldı! Olayın perde arkası ortaya çıktı

İçindeki küçük öğrencilerin ve hostesin çığılıkları arasında araç hareket etti. Şoför önce koşmaya başladı ardından durdurduğu bir motosikletlinin arkasına atlayıp servisi takip etti. Bu arada şüpheli kişi, araçtaki 13 öğrenci ve hostesi Erenköy'de indirip yoluna devam etti. Durumu öğrenen polis ise hemen devreye girdi. Araç Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.

ARAYAN VELİLER ÖFKELİYDİ

Beni arayan arkadaşımın ardından tanıdık başka veliler de telefon edip aynı olayla ilgili dert yandı. Küçük çocuklarının korku filmlerini aratmayan sahneler yaşadığını söyleyen veliler yaşanan güvenlik zafiyeti nedeniyle öfkeliydi! İşte velilerin Koç Özel Lisesi'nden acilen cevap beklediği sorular: