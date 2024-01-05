Koç Lisesi’nde yeni skandal! Çocukların içinde olduğu servis kaçırıldı! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Daha önce akran zorbalığı haberleriyle gündeme gelen Koç Lisesi’nde yaşanan skandal velileri ayağa kaldırdı. İstanbul Tuzla'da ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi veren Özel Koç Okulu'nda öğrenci taşıyan 19 numaralı servis, içindeki çocuklarla birlikte kaçırıldı. Servis kaçırma olayının perde arkasına dair detaylar ortaya çıktı.
İstanbul'daki Özel Koç Okulu'nda yeni bir skandal daha yaşandı. İstanbul Tuzla'da ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi veren Özel Koç Okulu'nda öğrenci taşıyan 19 numaralı servis, içindeki çocuklarla birlikte kaçırıldı. Servis kaçırma olayının perde arkasını Sabah yazarı Bülent Cankurt kaleme aldı.
İşte o yazı;
Dün sabah telefonumun acı sesiyle uyandım. Arayan bir arkadaşımdı. Panik içinde Koç Özel Lisesi'nden okuyan çocuğunun içinde olduğu servisin kaçırıldığını söyleyip korkunç olayı kısaca özetledi. Sesinde tedirginlik ve kızgınlık vardı.
Olayın özeti şöyle: İstanbul Tuzla'daki Özel Koç İlkokulu'na öğrenci taşıyan 19 numaralı servis, içindeki çocuklarla birlikte kaçırıldı. Araç kırmızı ışıkta durunca bir adam, şoförü "Arka lastiğiniz patlamış" diyerek uyardı. Şoför aşağı inince de o adam aracı kaçırdı.
İçindeki küçük öğrencilerin ve hostesin çığılıkları arasında araç hareket etti. Şoför önce koşmaya başladı ardından durdurduğu bir motosikletlinin arkasına atlayıp servisi takip etti. Bu arada şüpheli kişi, araçtaki 13 öğrenci ve hostesi Erenköy'de indirip yoluna devam etti. Durumu öğrenen polis ise hemen devreye girdi. Araç Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.
ARAYAN VELİLER ÖFKELİYDİ
Beni arayan arkadaşımın ardından tanıdık başka veliler de telefon edip aynı olayla ilgili dert yandı. Küçük çocuklarının korku filmlerini aratmayan sahneler yaşadığını söyleyen veliler yaşanan güvenlik zafiyeti nedeniyle öfkeliydi! İşte velilerin Koç Özel Lisesi'nden acilen cevap beklediği sorular:
1- Şoförün ifadesine göre kırmızı ışıkta duran aracın camını tıklatan bir kişi 'Lastiğiniz patlamış' dedi. Bu söze inanan şoför aşağı inince araç kaçırıldı. Şoför araçtan inerken neden anahtarı almadı, aracı neden çalışır halde bıraktı?
2- Türkiye'nin en önemli işadamları, CEO'ları ve kilit konumdaki yöneticilerinin çocuklarını taşıyan bir araçta güvenlik zafiyeti nasıl yaşanır?
Olası bir çocuk kaçırma ya da fidye istemi için neden özel önlem alınmadı?
3- Aracı kaçıran kişi bir kazaya sebebiyet verse ya da çocukları kaçırsa bunun hesabını kim verecekti?
4- Çocukları her sabah evlerinden alan, akşamları bırakan servis şoförü, olası bir kriz durumunda ne yapması gerektiği konusunda özel eğitim aldı mı?
5- Servis şirketleri kendilerine bağlı okul taşıtlarını GPS takip cihazlarıyla takip ediyor mu?
Ters bir durumda güvenlik güçlerinin içeriden bilgi alabilmek için gerekli kamera cihazları var mı?
6- En kıymetli varlığımız olan çocuklarımızı teslim ettiğimiz servis şirketleri, şoförler, hostesler yaptıkları işlerle ilgili bir sınavdan, denetimden geçiriliyor mu?
ÖĞRENCİLERE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLDİ
BU arada bir veli, okulun servis işini yapan şirketle görüşmüş. Şoförün araç kaçırılınca araca binmek için çok çabaladığını hatta arkaya tutunduğu için bir süre sürüklendiğini söylemişler. Olayın ardından şoför ve hostesin karakolda ifadesi alınmış. "Şoför araçtan inerken neden kontağı açık bırakmış?" diye sorulduğunda şirket "Eğitim verirken aslında bunu anlattık" falan diye kendilerini savunmuş…. Öte yandan olay sonrası okula getirilen öğrencilere gün boyu rehberlik öğretmenlerinin eşlik ettiğini öğrendim.
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