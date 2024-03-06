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Kaçak 18 araca el konuldu

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Giriş: 06.03.2024 16:43
Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören araçların bilgilerini kopyalanarak dolandırıcılık yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Kaçak 18 araca el konuldu
Kaçak 18 araca el konuldu
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