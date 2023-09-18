18 Eylül 2023, Pazartesi
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Kaan Kazgan Savaş Cebeci’ye acımadı! Suratını paramparça etti!
Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan büyük kavgası sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Sosyal medyadan birbirlerine meydan okuyan iki ismin kavgası Kaan Kazgan tarafından paylaşıldı. Savaş Cebeci "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" ifadelerine Kaan Kazgan ise "Geliyorum" mesajını vermişti. İkilinin akıllara durgunluk veren kavgası kanlı sahnelere sebep oldu. İşte, Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavga görüntüleri...