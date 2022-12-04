Japon hastanın hayatını Türk hekimler kurtardı

Karın ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden, yapılan tetkikler sonucu da ölümcül bir hastalığı olduğu belirlenen Japon iş adımı Vataru İnagaki'yi Türk hekimleri yeniden hayata döndürdü.

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