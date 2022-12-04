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Japon hastanın hayatını Türk hekimler kurtardı

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Giriş: 04.12.2022 09:26
Karın ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden, yapılan tetkikler sonucu da ölümcül bir hastalığı olduğu belirlenen Japon iş adımı Vataru İnagaki'yi Türk hekimleri yeniden hayata döndürdü.
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