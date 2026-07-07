NATO zirvesine savunma anlaşmaları mı damga vuracak?
NATO Liderler Zirvesi sürerken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ergenekon Savrun, Türkiye'nin değişen küresel güvenlik denklemindeki rolünü A Haber ekranlarında değerlendirdi. Savrun, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi, Ukrayna-Rusya savaşındaki diplomatik girişimleri ve NATO'nun yeni stratejik hedefleri doğrultusunda üstlendiği kritik konuma dikkat çekerek, "Türkiye'yi yok sayarak küresel bir plan yapamazsınız" ifadelerini kullandı.