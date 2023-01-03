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İzmit Körfezi’nde kırmızı yosun alarmı! Kırmızı yosunlar neden oluştu?

A Haber
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Giriş: 03.01.2023 08:56
İzmit Körfezi'nde sahil şeridinin bir bölümü kırmızı renkteki yosunlarla kaplandı. Sahil şeridi kırmızı renge büründü. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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