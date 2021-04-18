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İzmirliler dikkat meteoroloji uyardı

İHA
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Giriş: 18.04.2021 16:16
Güncelleme:18.04.2021 16:17
İzmir'de rüzgarın Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozların yağmur ile birleşmesi ile kente çamur yağdı. ​Kuzey Afrika kaynaklı toz bulutları İzmir’de de etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinden itibaren ara ara etkili olan yağmurla birleşen toz bulutları, çamurla karışık yağmur yağmasına sebep oldu. Yağan çamur görüş mesafesini ve hava kalitesini de olumsuz etkiledi. Toz bulutlarının etkisinin akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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