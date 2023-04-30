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İzmir'deki yangının sebebi ortaya çıktı! 8 katlı Folkart Sitesi küle döndü

İHA
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Giriş: 30.04.2023 14:46
Geçtiğimiz günlerde İzmir Narlıdere'de bulunan 8 katlı Folkart Sitesi'nde yangın çıkmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir görgü tanığı yangının çıkış sebebini açıkladı.
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