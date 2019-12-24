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24.12.2019

İzmir'deki su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı

İzmir'in 3 büyük ilçesinde yaşanacak 60 saatlik su kesintisi vatandaşları sokağa döktü. Tankerlerin dağıttığı suları yanlarında getirdikleri bidonlarla evlerine taşıyan vatandaşlar, "2020 yılına giriyoruz, halimize bakın" sözleriyle isyan etti.

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