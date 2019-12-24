BİZE ULAŞIN
24.12.2019
İzmir'deki su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı
İzmir'in 3 büyük ilçesinde yaşanacak 60 saatlik su kesintisi vatandaşları sokağa döktü. Tankerlerin dağıttığı suları yanlarında getirdikleri bidonlarla evlerine taşıyan vatandaşlar, "2020 yılına giriyoruz, halimize bakın" sözleriyle isyan etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.