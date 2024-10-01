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İzmir'deki korkunç kaza kamerada

İzmir'deki korkunç kaza kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 13:31
İzmir'in Narlıdere ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, okul bahçe kapısını kırarak içeri girmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin yaralandığı korkunç kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza saat 16.43'te Narlıdere ilçesi Çatalkaya Mahallesi'nde bulunan Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları Narlıdere Kampüsü giriş kapısında meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç.A. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çatalkaya Mahallesi'ndeki bir özel okulun kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada kapının dışında bulunan K.A.A. (6), H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40), aracın çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı kamerada Öte yandan meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kadın sürücü idaresindeki otomobilin, kapıya doğru manevra yaptığı esnada bir anda hızlandığı, kapı önünde bulunan kalabalığın arasına daldığı anlar kamera görüntüsünde yer aldı. Kırılan kapı okul görevlilerince onarılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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