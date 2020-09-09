İzmir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesip balkondan atladı

İzmir'in Buca ilçesinde, sınıf öğretmeni İrfan T. (51), tartıştığı eşi emekli bankacı Meryem T.'yi (50) boğazından bıçaklayarak, öldürdü. O anlarda evde 12 yaşındaki çocukları da evdeydi. Daha sonra balkona çıkan İrfan T., 4'üncü kattan kendisini boşluğa bırakıp, yaşamına son verdi.

İzmir'in Buca ilçesinde, sınıf öğretmeni İrfan T. (51), tartıştığı eşi emekli bankacı Meryem T.'yi (50) boğazından bıçaklayarak, öldürdü. O anlarda evde 12 yaşındaki çocukları da evdeydi. Daha sonra balkona çıkan İrfan T., 4'üncü kattan kendisini boşluğa bırakıp, yaşamına son verdi.