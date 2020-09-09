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İzmir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesip balkondan atladı

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Giriş: 09.09.2020 17:37
Güncelleme:09.09.2020 17:44
İzmir'in Buca ilçesinde, sınıf öğretmeni İrfan T. (51), tartıştığı eşi emekli bankacı Meryem T.'yi (50) boğazından bıçaklayarak, öldürdü. O anlarda evde 12 yaşındaki çocukları da evdeydi. Daha sonra balkona çıkan İrfan T., 4'üncü kattan kendisini boşluğa bırakıp, yaşamına son verdi.

İzmir'in Buca ilçesinde, sınıf öğretmeni İrfan T. (51), tartıştığı eşi emekli bankacı Meryem T.'yi (50) boğazından bıçaklayarak, öldürdü. O anlarda evde 12 yaşındaki çocukları da evdeydi. Daha sonra balkona çıkan İrfan T., 4'üncü kattan kendisini boşluğa bırakıp, yaşamına son verdi.

İzmirde vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesip balkondan atladı İZMİR'DE VAHŞET! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİN BOĞAZINI KESİP BALKONDAN ATLADI

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