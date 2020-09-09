İzmir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesip balkondan atladı

OĞLU 'ANNEM YAVAŞ NEFES ALIYOR' DEMİŞ

Binanın altındaki marketi işleten Doğukan Beytut, "Olay sırasında ben dükkanımdaydım. Bir bağırış duydum ve hemen dışarı çıktım. Baktığımda adam can çekişiyordu, 4'üncü kattan atlamıştı, son nefeslerini veriyordu. Sonra 'Yukarıda çocuk var' dediler, biz de hemen asansörle çıktık. Eve girdiğimizde annenin boğazının kesik olduğunu gördük, kanlar içindeydi. Çocuk o anda şoktaydı. Ağlamıyordu. Biz onu aşağı indirmeye çalıştık ama o, 'Ellerimi yıkamak istiyorum. Annem yavaş nefes alıyor' diyordu. Daha sonra onu da alıp aşağı indik" dedi.