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İzmir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesip balkondan atladı

'in Buca ilçesinde, sınıf öğretmeni T. (51), tartıştığı eşi emekli bankacı Meryem T.'yi (50) boğazından bıçaklayarak, öldürdü. O anlarda evde 12 yaşındaki çocukları da evdeydi. Daha sonra balkona çıkan İrfan T., 4'üncü kattan kendisini boşluğa bırakıp, yaşamına son verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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İzmir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesip balkondan atladı

Olay, saat 10.30 sıralarında, Efeler Mahallesi 318 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sınıf öğretmeni İrfan T., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi emekli bankacı Meryem T. ile tartıştı.

İzmir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesip balkondan atladı

Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağı alan İrfan T., eşini boğazından bıçakladı. Daha sonra 4'üncü kattaki evin balkonuna çıkan İrfan T., kendisini boşluğa bıraktı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, çifti hastaneye kaldırdı.

İzmir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesip balkondan atladı

Sağlık durumu kritik olan Meryem T. ile eşi İrfan T., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İrfan T.'nin üzerine düştüğü, binanın bahçesindeki demir parmaklıkların yamulduğu görüldü.

İzmir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesip balkondan atladı

Çiftin 2 çocuk sahibi olduğu, erkek olan E.T.'nin (12) olay sırasında evde bulunduğu, ablası İ.T.'nin (22) ise dışarıda olduğu öğrenildi.

İzmir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesip balkondan atladı

OĞLU 'ANNEM YAVAŞ NEFES ALIYOR' DEMİŞ
Binanın altındaki marketi işleten Doğukan Beytut, "Olay sırasında ben dükkanımdaydım. Bir bağırış duydum ve hemen dışarı çıktım. Baktığımda adam can çekişiyordu, 4'üncü kattan atlamıştı, son nefeslerini veriyordu. Sonra 'Yukarıda çocuk var' dediler, biz de hemen asansörle çıktık. Eve girdiğimizde annenin boğazının kesik olduğunu gördük, kanlar içindeydi. Çocuk o anda şoktaydı. Ağlamıyordu. Biz onu aşağı indirmeye çalıştık ama o, 'Ellerimi yıkamak istiyorum. Annem yavaş nefes alıyor' diyordu. Daha sonra onu da alıp aşağı indik" dedi.

İzmir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesip balkondan atladı

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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