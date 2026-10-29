İstanbul Kağıthane'de selin ardından heyelan tehlikesi! Cendere Vadisi'nde kayan toprak iş makineleriyle kaldırılıyor
İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanağın ardından Kağıthane'deki Cendere Vadisi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle belediye ekipleri çalışma başlattı. Yamaçtan koparak bölgede biriken toprak ve moloz yığınları, iş makineleriyle hafriyat kamyonlarına yüklenerek taşınıyor. Olası yeni toprak kaymalarına karşı çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar havadan görüntülendi.