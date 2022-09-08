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İzmir'de Tarkan'ın konseri öncesi sahne çöktü! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 08.09.2022 00:14
Güncelleme:08.09.2022 00:14
İzmir'de Tarkan'ın konser vereceği dev sahne çöktü. Sahnenin çökmesinin ardından bir kişi yaralandı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı. Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı.
İzmir’de Tarkan’ın konseri öncesi sahne çöktü
İzmir'de Tarkan'ın konseri öncesi sahne çöktü
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