08 Eylül 2022, Perşembe
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İzmir'de Tarkan'ın konseri öncesi sahne çöktü! İşte ilk görüntüler
İzmir'de Tarkan'ın konser vereceği dev sahne çöktü. Sahnenin çökmesinin ardından bir kişi yaralandı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı. Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı.