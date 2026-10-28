İstanbul'da tatil ve mesai çıkışı trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı: Köprülerde kilometrelerce araç kuyruğu

İstanbul'da birkaç günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşların erken saatlerde yola çıkması ve mesai bitişinin de etkisiyle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Kent genelinde yüzde 76'ya kadar yükselen trafik yoğunluğu, ilerleyen saatlerde yüzde 71'e geriledi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğunluk Haliç'in gerisine, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhında ise Hasdal Kavşağı'na kadar uzandı. Trafiğin ilerleyen saatlerde kademeli olarak hafiflemesi bekleniyor.