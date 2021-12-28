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İzmir'de Pitbull dehşeti: Sahibi tasmayı bırakınca saldırdı

İHA
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Giriş: 28.12.2021 16:42
İzmir'in Buca ilçesinde Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı küçük çocuk ölümden döndü. Sahibinin tasmasını bıraktığı köpeğin çocuğa saldırdığı an güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin hala alınmamasından şikayetçi olan aile yetkililerden yardım istedi. Olay, geçtiğimiz aylarda ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.E. (7), sokakta oyun oynadığı esnada A.B. (14), Pitbull cinsi köpeği ile sokağa çıktı. A.B., bu sırada köpeğinin tasmasını bir anda bıraktı ve köpek, H.E.'yi kovalamaya başladı. Köpekten kurtulmaya çalışan küçük çocuk, daha fazla kaçamadı ve köpek H.E.'yi vücudunun değişik yerlerinden ısırarak yaraladı. Sokakta bulunan market çalışanının müdahalesiyle köpek küçük çocuğu bırakırken, yaralanan çocuk sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan H.E., tedavisinin ardından taburcu edildi.
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